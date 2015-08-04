《汇市简讯》大量期权到期或将左右欧元/美元今日走势

0625GMT

* 欧元/美元亚洲盘处于1.0932-66美元之间，今日几乎没有可以影响市场走势的数据公布

* 市场交投淡静或许更加凸显出期权到期的影响

* 大量执行价在1.1000美元(21亿欧元)的期权或许会对汇率有很大的拉升

* 若欧元/美元反弹，应会吸引许多逢高出脱卖盘。欧洲和美国背离的利率走势有利于逢高出脱

* 美国和德国公债利差今日扩大1-2个基点，也适于在非农就业数据公布前逢高抛售

* 即便非农就业数据表现令人失望(市场预估为增加14-18万人)，其结果支持美元多头长线。(完)

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