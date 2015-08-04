全球金市：现货金接近五年半低位，受制于美国升息预期

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0639GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,087.70美元，接近上月低点1,077美元，后者为2010年2月以来的最低水平。
美国12月期金 跌0.2%至每盎司1,087美元。
美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，不及预期，但仍超过50的荣枯分水岭。6月为53.5。
但就业市场改善意味着美联储仍有可能会收紧政策，这意味着金价将进一步下跌。
金价在7月下跌近7%，为两年来的最大月度跌幅，因美联储将升息提振了美元，并促使投资者减持黄金。
其他贵金属方面，现货铂金(白金) 一度下跌1.6%至每盎司940.50美元，为2009年2月以来的最低水平。现货钯金 亦下跌1.6%至每盎司586.33美元，为2012年10月以来最低。现货银 涨0.3%至每盎司14.52美元。
全球大宗商品价格主要指标 周一跌至12年低点，因对中国经济硬着陆和全球供应过剩的疑虑加剧。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/汪红英；审校 王洋/孙茉莉)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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