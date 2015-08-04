全球金市：现货金接近五年半低位，受制于美国升息预期

0639GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,087.70美元，接近上月低点1,077美元，后者为2010年2月以来的最低水平。

美国12月期金 跌0.2%至每盎司1,087美元。

美国供应管理协会(ISM)表示，制造业指数7月下滑至52.7，不及预期，但仍超过50的荣枯分水岭。6月为53.5。

但就业市场改善意味着美联储仍有可能会收紧政策，这意味着金价将进一步下跌。

金价在7月下跌近7%，为两年来的最大月度跌幅，因美联储将升息提振了美元，并促使投资者减持黄金。

其他贵金属方面，现货铂金(白金) 一度下跌1.6%至每盎司940.50美元，为2009年2月以来的最低水平。现货钯金 亦下跌1.6%至每盎司586.33美元，为2012年10月以来最低。现货银 涨0.3%至每盎司14.52美元。

全球大宗商品价格主要指标 周一跌至12年低点，因对中国经济硬着陆和全球供应过剩的疑虑加剧。(完)

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