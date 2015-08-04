国际油市：油价上日重挫5%后小幅回升，但后市展望疲软

0647GMT，布兰特原油上涨0.35美元，报每桶49.87美元，美国原油期货 涨0.47美元，报每桶45.64，尽管油价周二上涨，但分析师表示料将还会下滑。

BMI Research表示，美元强劲、中国经济疲软、伊朗油品出口料攀升的前景，都在未来几个月对油价构成下行压力。

“考虑到当前供给充足和市场对油价的看法愈发偏空，布兰特原油价格再度测试2015年低点约45美元看似是不可避免的，”该公司表示，并称2016年油价料将温和上升，因油价需要保持在60美元上方，美国页岩油开采才有利可图。

大多数分析师认为供给过剩是油价过去一年下跌的主要原因，但需求放缓目前也成为又一个下行压力。

澳新银行表示，认为低油价将刺激需求的观点或许不会成立，因消费者看似会厉行节约而不是支出。

“我们认为消费者更倾向于(从油价下降中)把钱存下来，而不是花掉，”该行称。(完)

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