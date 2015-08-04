国际油市：油价上日重挫5%后小幅回升，但后市展望疲软

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
0647GMT，布兰特原油上涨0.35美元，报每桶49.87美元，美国原油期货 涨0.47美元，报每桶45.64，尽管油价周二上涨，但分析师表示料将还会下滑。
BMI Research表示，美元强劲、中国经济疲软、伊朗油品出口料攀升的前景，都在未来几个月对油价构成下行压力。
“考虑到当前供给充足和市场对油价的看法愈发偏空，布兰特原油价格再度测试2015年低点约45美元看似是不可避免的，”该公司表示，并称2016年油价料将温和上升，因油价需要保持在60美元上方，美国页岩油开采才有利可图。
大多数分析师认为供给过剩是油价过去一年下跌的主要原因，但需求放缓目前也成为又一个下行压力。
澳新银行表示，认为低油价将刺激需求的观点或许不会成立，因消费者看似会厉行节约而不是支出。
“我们认为消费者更倾向于(从油价下降中)把钱存下来，而不是花掉，”该行称。(完)
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(编译 蔡美珍/王洋; 审校 于春红/孙茉莉)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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