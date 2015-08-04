更新版 1-日股业绩：丰田汽车第一季获利连续第三年增加

(新增更多业绩数据、背景及股价)

* 第一季净利6,460亿日圆，分析师预期6,080亿

* 削减成本和汇率升值弥补了全球销售下滑

* 维持财测不变，净利预期增长3.5%

路透东京8月4日 - 丰田汽车 周二公布第一季净利连着第三年增加，轻松超越分析师预期。成本削减以及汇率升值弥补了汽车销量略有下滑的影响。

丰田4-6月获利跳涨10%至6,463.9亿日圆(合52.2亿美元)，汤森路透调查的11位分析师平均预期为6,075亿日圆。丰田当季营业利润增加9.1%至7,560亿日圆，营收增加9.3%。

为防止质量出现问题，丰田自我实行的限产政策，抑制了其汽车销量增长。丰田4月宣布计划在墨西哥和中国新建工厂，为期三年的扩张冻结期随之结束。

丰田在全球最大的汽车市场--中国的销售亦因激烈的价格竞争受到影响，丰田在中国的合资企业1-3月销量减少0.1%。

丰田4-6月全球汽车销量减少0.4%至250.2万辆。

丰田维持截止3月的全年净利预估不变，为2.25万亿日圆，并略上调营收预估，以反应汇率升值幅度超过预期。

公布财报之前，丰田股价收低1.0%，东证股价指数 收平。(完)