版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 15:48 BJT

英国个股：英国政府出售苏格兰皇家银行股份吸引到2.4倍需求

路透伦敦8月4日 - 一位知情人士称，英国政府周一出售苏格兰皇家银行 股份的交易吸引到潜在投资者2.4倍的认购需求。

持有该行股份的英国金融投资署在周一收盘后售出21亿英镑(33亿美元)的苏格兰皇家银行股票。该股周一收盘价为3.30英镑。由于需求强劲，实际出售的股份规模比原计划增加了5%。

该消息人士称，其中40%的投资者为多头策略基金。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐