英国个股：英国政府出售苏格兰皇家银行股份吸引到2.4倍需求

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月4日 - 一位知情人士称，英国政府周一出售苏格兰皇家银行 股份的交易吸引到潜在投资者2.4倍的认购需求。
持有该行股份的英国金融投资署在周一收盘后售出21亿英镑(33亿美元)的苏格兰皇家银行股票。该股周一收盘价为3.30英镑。由于需求强劲，实际出售的股份规模比原计划增加了5%。
该消息人士称，其中40%的投资者为多头策略基金。(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)