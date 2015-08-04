中国经济：优化财政金融支持，增强制造业核心竞争力--发改委

路透北京8月4日 - 中国国家发展和改革委周二发布通知，通过财政、金融等多方位支持，力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、新能源（电动）汽车等六大重点领域打造一批中国制造的知名品牌。

发改委网站刊登“关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知”，以加快制造业转型升级，引导社会资本加大投入力度，六大重点领域包括轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等。

通知提出，鼓励社会资本参与重大工程建设，充分发挥行业骨干企业、科研院所、行业协会等单位的优势，针对不同类型项目特点，分别依托产业联盟、企业联合体、行业骨干企业组织实施。对产业化能力建设等具有营利性、竞争性的项目，利用产业投资基金注资等市场化方式支持。

发改委表示，将创新中央财政资金安排方式，探索奖励引导、资本金注入等方式，推进重点领域突破关键技术实现产业化，加强检验检测认证等公共服务平台建设。以中央预算内投资为引导，吸引社会资金进入，逐步扩大先进制造产业投资基金规模。

在强化金融政策扶持方面，引导各类金融机构加大对重大工程实施的信贷支持。鼓励企业以多种方式开展产品融资租赁业务，通过履约担保的方式降低业务风险。对符合条件的实施企业在发行股票、企业债券、公司债、中期票据、短期融资券以及吸收私募股权投资等方面给予支持。

还将促进企业扩大境外投资，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施。加大政策性贷款和出口信用保险的支持力度，探索利用产业基金等资金渠道，支持有实力的企业并购海外高水平研发机构和优质企业。

发改委政策研究室副主任赵辰昕稍早表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。

中国稍早已公布中国制造2025计划，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。（完）

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