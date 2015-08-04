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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 16:52 BJT

台湾债市：10年券殖利率创逾两年低，因股市疲弱与交易盘涌入

* 10年券殖利率带量创逾两年新低，因银行等买盘涌入
    * 五年券殖利率触低引获利了结卖单出笼，殖利率止跌收升
    * 明日观察台股表现，8,500点若有撑五年券不易破0.9%

    路透台北8月4日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二收盘续创逾两年新低；
交易员指出，因股市走低，加上大型金融机构进场，引发银行及券商交易性买盘涌入，成交
量明显扩增。
    
   惟五年期公债104/9 殖利率则收高。交易员表示，随着104/9殖利率上日盘
中来到0.9055%的相对低位，今天市场交投转趋谨慎，且随资金改拥10年券，使得短线获利
了结卖压出笼，殖利率止跌收升。
    
    〞五年券殖利率跌太多了，短线大概压不下去了。〞一位中型证券商交易员说。
    
    他表示，近来多头气势强劲，主因是第二季GDP成长率远不如预期，市场甚至揣测央行
升息时间恐往后延，惟五年券殖利率跌至相对低档，今天资金纷纷转战10年券，带动殖利率
进一步下跌至1.4160%。
    
    另一证券商交易员指出，明天观察重点仍在台股表现，倘若指数在8,500点可获支撑，
五年券殖利率不易跌破0.90%。
    
    今天10年券104/5殖利率盘中最低跌至1.4160%，续创逾两年盘中新低，此前低点为2013
年6月28日盘中所创的1.3940%。
    
    美国指标和长期公债收益率周一触及逾两个月最低水准，因美国经济数据疲弱及通胀前
景迟滞，而在关键的美国就业报告公布前，短债收益率跌幅受限。 
    
    本周国际债券交割因子有法商法国兴业银行发行五年期国际债券、金额2亿美元，8月6
日交割。

    台湾股市周二收低，续创逾17个月低位。分析师表示，主要因昨晚苹果 股价重
挫并跌破近期盘整区，引发台湾供应链相关股价大跌所致。不过在特定买盘承接下，终场指
数仍守稳在8,500点之上。 

    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.400-1.420%；五年公债104/9
殖利率则暂看0.900-0.920%。 
        
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
   5   104/9                  +0.17      0.9142%   0.9100-0.9200%      47.00
  10   104/5                  -1.25      1.4190%  *1.4160-1.4238%     231.00
     注*：表该券殖利率发行以来新低。
    本周全球重要经济事件和数据包括：  
    
    8/4(二)：美国6月工厂订单、6月耐久财订单修正值。

    8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元
区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸
易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。
    
    8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会
议(至8月7日)。
     
    8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国
6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。
    
    8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。    
    
    8/9(日)：中国7月PPI和CPI。
 
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.4190
          5       104/9                       0.9142
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                       0.6150
 (完)

 (记者 罗两莎；审校 董永年/黄凯)

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