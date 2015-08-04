台湾债市：10年券殖利率创逾两年低，因股市疲弱与交易盘涌入

* 10年券殖利率带量创逾两年新低，因银行等买盘涌入 * 五年券殖利率触低引获利了结卖单出笼，殖利率止跌收升 * 明日观察台股表现，8,500点若有撑五年券不易破0.9% 路透台北8月4日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二收盘续创逾两年新低； 交易员指出，因股市走低，加上大型金融机构进场，引发银行及券商交易性买盘涌入，成交 量明显扩增。 惟五年期公债104/9 殖利率则收高。交易员表示，随着104/9殖利率上日盘 中来到0.9055%的相对低位，今天市场交投转趋谨慎，且随资金改拥10年券，使得短线获利 了结卖压出笼，殖利率止跌收升。 〞五年券殖利率跌太多了，短线大概压不下去了。〞一位中型证券商交易员说。 他表示，近来多头气势强劲，主因是第二季GDP成长率远不如预期，市场甚至揣测央行 升息时间恐往后延，惟五年券殖利率跌至相对低档，今天资金纷纷转战10年券，带动殖利率 进一步下跌至1.4160%。 另一证券商交易员指出，明天观察重点仍在台股表现，倘若指数在8,500点可获支撑， 五年券殖利率不易跌破0.90%。 今天10年券104/5殖利率盘中最低跌至1.4160%，续创逾两年盘中新低，此前低点为2013 年6月28日盘中所创的1.3940%。 美国指标和长期公债收益率周一触及逾两个月最低水准，因美国经济数据疲弱及通胀前 景迟滞，而在关键的美国就业报告公布前，短债收益率跌幅受限。 本周国际债券交割因子有法商法国兴业银行发行五年期国际债券、金额2亿美元，8月6 日交割。 台湾股市周二收低，续创逾17个月低位。分析师表示，主要因昨晚苹果 股价重 挫并跌破近期盘整区，引发台湾供应链相关股价大跌所致。不过在特定买盘承接下，终场指 数仍守稳在8,500点之上。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.400-1.420%；五年公债104/9 殖利率则暂看0.900-0.920%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +0.17 0.9142% 0.9100-0.9200% 47.00 10 104/5 -1.25 1.4190% *1.4160-1.4238% 231.00 注*：表该券殖利率发行以来新低。 本周全球重要经济事件和数据包括： 8/4(二)：美国6月工厂订单、6月耐久财订单修正值。 8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元 区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸 易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。 8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会 议(至8月7日)。 8/7(五)：中国二季度国际收支平衡表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国 6月贸易数据；台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；日本央行宣布利率决议。 8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。 8/9(日)：中国7月PPI和CPI。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.4190 5 104/9 0.9142 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.6150 (完) (记者 罗两莎；审校 董永年/黄凯)