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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 16:55 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币逆中间价微收升，年内扩波幅预期致期权波动率续升

* 人民币逆中间价微收升
    * 即期市场横盘整理渐成共识
    * 但扩波幅预期致期权波动率续升

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京8月4日 - 人民币兑美元即期 周二微幅收升，中间价则略跌至
两周低点。交易员称，中国经济基本面偏弱，人民币贬值压力仍存，但即期市场横盘整理渐
成共识，短期料维持直线走势；市场仍预期管理层将在3-6个月内扩大2%的日波幅限制，期
权波动率继续上升。

    他们并指出，人民币即期全天最大波动仅8个点子，因在岸汇率持续僵持，市场对汇率
维稳信心仍较足，但此前国务院出台“适时”扩波幅预期仍在影响期权市场，因扩波幅之后
市场弹性可能上升。

    “贬值压力一直有，但即期几个月没动了，（短期看）天塌下来估计也不会动，后面怎
么走完全取决于央妈。”一中资行交易员表示。
        
    今日美元/人民币期权隐含波动率 继续上升，显示人民币贬值预期
仍较高。截至北京时间16:00，六个月平价期权隐含波动率 双边报价为2.400/2
.900%,1年期平价期权隐含波动率 双边报价为2.800/3.050%，均创出近四个月
新高。
    
    另一中资行交易员指出，在如此沉闷的市场之下，客盘十分清淡，业务都不好做了。

    “我们都不知如何是好了。”他说。
    
    全球汇市方面，与大宗商品相关的主要货币在经历了数周艰难走势后，周二收复部分失
地，主要受油价企稳及澳洲央行软化汇率立场提振。 
 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日              上日      升贬
 即期成交价格                      6.2096            6.2097    0.00%
 中间价                            6.1177            6.1169    -0.01%
 成交额                            175.67亿美元                
 日内美元兑人民币相对于中间价最大  1.50%(上限±2%)   日高      日低
 波幅                                                          
 日内波动幅度(pips)                8                 6.2091    6.2099
 今年以来升贬幅度                                              -0.09%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        33.29%
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C  1,535                       
 FXS>                                                          
 
    离岸人民币市场
  
 工具                          今日      上日
 CNH即期                       6.2158    6.2185
 一年期NDF                     6.2795    6.2865
         
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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