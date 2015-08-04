版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 15:45 BJT

《汇市简讯》恒天然乳制品报价结果是新西兰元的主要风险事件

0730GMT

* 新西兰元/美元处于0.66美元高点，受澳元/美元在欧洲盘初延续涨势至0.7386美元的提振

* 新西兰元亚洲盘初低点为0.6550美元。澳元/新西兰元继周一突破1.10后，目前在1.12新西兰元附近

* 并购消息和澳洲央行利率决定支撑澳元/新西兰元

* 恒天然乳制品报价结果料将在1400GMT前后公布，这是新西兰元的主要风险事件

* 7月15日的报价结果令人失望，新西兰元因此受到打击

* 新西兰7月大宗商品价格指数下降11.2%--澳新银行调查 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐