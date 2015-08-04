《中国企业债发行日程表》--8月4日

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *老河口市建设 8 7 8/11簿记建档 -- AA- 8/12-8/14 广州证券 投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/所持37宗国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *中关村 11 7 8/11簿记建档 -- AAA 8/12-8/14 中信建投证券 发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *徐州新盛建设 20 7 8/11簿记建档 -- AA+ 8/12-8/14 摩根士丹利华鑫证券 发展投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 南昌轨道 36 15 7/31簿记建档 5.07% AA(联合资信)8/3-8/5 海通证券 交通集团 AA+pi(联合信用)
(附第五、第10年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 鹰潭市龙岗 9 7 7/30簿记建档 6.75% AA- 7/31-8/6 国信证券 资产运营 (第3-7年分别偿还20%本金/鹰潭市投资公司担保) ========================================================================================= 潍坊渤海 5 8 8/4簿记建档 上限8.00% AA- 8/5-8/6 日信证券 水产综合开发 (附第五年末投资人选择权/潍坊滨海投资发限公司提供担保） ========================================================================================= 东港市城市 9 7 7/31簿记建档 6.25% AA 8/3-8/7 恒泰长财证券 建设投资 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================= 福建漳龙集团 6 7 8/6簿记建档 -- AA+ 8/7-8/11 平安证券
(第3-7年分别偿还20%本金/股权质押担保) ======================================================================================== 涂县城乡 9 7 8/7簿记建档 -- AA 8/10-8/14 国信证券 建设投资 (第3-7年分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 北京市基础 40 可续期 8/10簿记建档 -- AAA 8/11-8/13 银河证券 设施投资 (发行人有权选择续期5年) 中信证券 ========================================================================================= 荆门高新 7 7 8/10簿记建档 上限7.00% AA 8/11-8/17 长江证券 技术产业开发 (第3-7年分别偿还20%本金) ========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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