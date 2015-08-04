更正-《全球汇市》商品货币上涨，澳洲央行软化汇率立场后澳元上升

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0975 1.0949 0.24 -9.28 1.2097
美元/日圆 123.98 124.01 -0.02 3.78 119.68
欧元/日圆 136.05 135.83 0.16 -6.31 144.77
美元/瑞郎 0.9673 0.9692 -0.20 -2.70 0.9941
英镑/美元 1.5602 1.5584 0.12 0.19 1.5573
美元/加元 1.3106 1.3151 -0.34 12.81 1.1618
澳元/美元 0.7380 0.7284 1.32 -9.65 0.8168
新西兰元/美元 0.6598 0.6560 0.58 -15.38 0.7797
欧元/瑞郎 1.0617 1.0610 0.07 -11.72 1.2026
欧元/英镑 0.7033 0.7023 0.14 -9.31 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4678 9.4736 -0.06 0.63 9.4688
美元/挪威克朗 8.2191 8.2518 -0.40 10.00 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 孙国玉/蔡美珍/张明钧/汪红英/艾茂林/于春红)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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