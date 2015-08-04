版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 16:26 BJT

更正-《全球汇市》商品货币上涨，澳洲央行软化汇率立场后澳元上升

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0975 1.0949 0.24 -9.28 1.2097

美元/日圆 123.98 124.01 -0.02 3.78 119.68

欧元/日圆 136.05 135.83 0.16 -6.31 144.77

美元/瑞郎 0.9673 0.9692 -0.20 -2.70 0.9941

英镑/美元 1.5602 1.5584 0.12 0.19 1.5573

美元/加元 1.3106 1.3151 -0.34 12.81 1.1618

澳元/美元 0.7380 0.7284 1.32 -9.65 0.8168

新西兰元/美元 0.6598 0.6560 0.58 -15.38 0.7797

欧元/瑞郎 1.0617 1.0610 0.07 -11.72 1.2026

欧元/英镑 0.7033 0.7023 0.14 -9.31 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4678 9.4736 -0.06 0.63 9.4688

美元/挪威克朗 8.2191 8.2518 -0.40 10.00 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 孙国玉/蔡美珍/张明钧/汪红英/艾茂林/于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐