金属期市：伦铜企稳于六年低位附近

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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瑞银财富管理将中国今年铜需求增幅从40万吨下调30%，部分原因是房地产前景恶化以及美元走强带来负面影响。
周二亚洲尾盘时段美元跌至盘中低点，缓解了基本金属的压力。
“技术面来看，4,700美元是不错的回档位，”他说。
其它技术分析师也持类似的看空观点，认为铜价将朝5,000美元的心理关口进一步下挫，若跌破该水准则将打开通往2009年7月低点4,710美元的大门。
上海期交所期铜 也削减跌幅，收报38,190元人民币，上个月曾触及六年低点37,520元。
LME期铝 和上海期铝 分别在六年低点和纪录低点附近企稳。LME期锌 则保持在前一日触及的18个月低点上方，期铅 从五年低点小幅攀升。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王洋; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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