金属期市：伦铜企稳于六年低位附近

瑞银财富管理将中国今年铜需求增幅从40万吨下调30%，部分原因是房地产前景恶化以及美元走强带来负面影响。

周二亚洲尾盘时段美元跌至盘中低点，缓解了基本金属的压力。

“技术面来看，4,700美元是不错的回档位，”他说。

其它技术分析师也持类似的看空观点，认为铜价将朝5,000美元的心理关口进一步下挫，若跌破该水准则将打开通往2009年7月低点4,710美元的大门。

上海期交所期铜 也削减跌幅，收报38,190元人民币，上个月曾触及六年低点37,520元。

LME期铝 和上海期铝 分别在六年低点和纪录低点附近企稳。LME期锌 则保持在前一日触及的18个月低点上方，期铅 从五年低点小幅攀升。(完)

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