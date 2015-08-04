欧元债市：德债收益率触及两个月低点，因油价疲弱及FED升息预期动摇

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
根据ICAP数据，一年期通胀互换 周一下滑10个基点至0.2875%，为3月以来最低。
“这与通胀预期有关，商品价格推动了通胀预期。”Rabobank分析师Emile Cardon说道，“昨日的数据也支持了我们的观点，即美联储将在12月升息，而非是9月，这将对欧元区公债收益率造成负面影响。”
西班牙 、意大利 和葡萄牙 十年期公债收益率下滑3-4个基点，分别报1.84%、1.75%和2.38%。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/高琦 审校 蔡美珍/孙茉莉)
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