欧元债市：德债收益率触及两个月低点，因油价疲弱及FED升息预期动摇

根据ICAP数据，一年期通胀互换 周一下滑10个基点至0.2875%，为3月以来最低。

“这与通胀预期有关，商品价格推动了通胀预期。”Rabobank分析师Emile Cardon说道，“昨日的数据也支持了我们的观点，即美联储将在12月升息，而非是9月，这将对欧元区公债收益率造成负面影响。”

西班牙 、意大利 和葡萄牙 十年期公债收益率下滑3-4个基点，分别报1.84%、1.75%和2.38%。（完）

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