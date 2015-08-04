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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月4日

路透香港8月4日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:14时，1
 港元=0.80075人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为40.21%，高于上交易日收盘的38.23%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.87      5.28      1.15
 建设银行                                          6.19      6.33      1.22
 中国银行                                          4.48      4.22      1.33
 农业银行                                          3.52      3.49      1.26
 招商银行                                         18.15     20.75      1.09
 中信银行                                          7.79      5.49      1.77
 交通银行                                          6.98      6.86      1.27
 民生银行                                          9.45      8.78      1.34
 中国人寿                                         29.21     28.55      1.28
 中国平安                                         34.21     44.15      0.97
 中国太保                                         25.76     32.45      0.99
 中信证券                                         21.02     20.55      1.28
 新华人寿                                         44.75     32.65      1.71
 海通证券                                         17.55     13.70      1.60
 华能国际                                         11.22      9.65      1.45
 大唐发电                                          6.76      3.34      2.53
 华电国际                                          8.70      7.59      1.43
 中煤能源                                          8.64      3.71      2.91
 中国神华                                         17.86     14.82      1.50
 中国石油                                         10.82      7.36      1.84
 兖州煤业                                         12.09      4.31      3.50
 中国石化                                          5.93      5.77      1.28
 上海石化                                          7.69      3.00      3.20
 中海油服                                         20.99      9.37      2.80
 仪征化纤                                          8.78      2.39      4.59
 中国铝业                                          6.65      2.64      3.15
 江西铜业                                         16.50     10.38      1.99
 洛阳钼业                                         15.00      4.91      3.82
 紫金矿业                                          4.11      2.05      2.50
 马钢股份                                          4.40      1.78      3.09
 鞍钢股份                                          6.33      3.92      2.02
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.75
 海螺水泥                                         20.58     25.65      1.00
 洛阳玻璃                                         18.59      4.40      5.28
 京城机电                                         13.29      5.40      3.07
 中联重科                                          6.54      4.06      2.01
 金隅股份                                         10.92      5.95      2.29
 中国国航                                         12.28      8.47      1.81
 东方航空                                         11.30      6.61      2.13
 南方航空                                         12.38      8.05      1.92
 中国远洋                                         10.05      3.95      3.18
 中海集运                                          7.80      2.51      3.88
 中集集团                                         25.07     16.68      1.88
 中海发展                                         10.22      4.61      2.77
 宁沪高速                                          8.18      9.85      1.04
 深高速                                            8.03      5.46      1.84
 成渝高速                                          5.55      2.92      2.37
 皖通高速                                          9.55      6.52      1.83
 广深铁路                                          5.96      3.81      1.95
 中国南车                                         15.42      9.39      2.05
 中国交建                                         15.30      9.89      1.93
 中国铁建                                         16.93     10.12      2.09
 中国中铁                                         13.66      6.71      2.54
 长城汽车                                         34.80     25.20      1.72
 比亚迪                                           59.66     34.25      2.18
 广汽集团                                         19.11      6.22      3.84
 青岛啤酒                                         38.86     41.80      1.16
 白云山                                           31.57     21.00      1.88
 新华制药                                         12.15      5.00      3.03
 海信科龙                                         11.13      5.66      2.46
 南京熊猫                                         17.50      6.19      3.53
 晨鸣纸业                                          8.83      3.80      2.90
 上海医药                                         21.92     17.72      1.54
 中兴通讯                                         20.55     17.02      1.51
 东方电气                                         16.22      9.67      2.09
 潍柴动力                                         23.01     11.16      2.57
 东北电气                                          5.40      1.95      3.46
 广船国际                                         46.92     21.80      2.69
 经纬纺机                                         14.26     10.16      1.75
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         12.53      5.21      3.00
 北辰实业                                          7.10      2.66      3.33
 创业环保                                         11.30      4.85      2.91
 中国中冶                                          6.89      2.58      3.34
 金风科技                                         18.17     14.60      1.55
 丽珠                                             66.50     38.40      2.16
 万科                                             14.79     18.84      0.98
 郑煤机                                            8.67      3.96      2.73
 大连港                                            6.50      2.58      3.15
 山东墨龙                                         10.69      3.05      4.38
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.22
 复星医药                                         27.49     23.65      1.45
 光大银行                                          4.65      4.16      1.40
 东江环保                                         20.36     12.50      2.03
 上海电气                                         13.17      4.63      3.55
 广发证券                                         19.34     14.72      1.64
 华泰证券                                         19.57     15.92      1.54
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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