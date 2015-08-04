版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 16:56 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0962 1.0949 0.12 -9.37 1.2097

美元/日圆 124.02 124.01 0.01 3.82 119.68

欧元/日圆 135.95 135.83 0.09 -6.38 144.77

美元/瑞郎 0.9682 0.9692 -0.10 -2.61 0.9941

英镑/美元 1.5588 1.5584 0.03 0.10 1.5573

美元/加元 1.3111 1.3151 -0.30 12.85 1.1618

澳元/美元 0.7377 0.7284 1.28 -9.68 0.8168

新西兰元/美元 0.6595 0.6560 0.53 -15.42 0.7797

欧元/瑞郎 1.0616 1.0610 0.06 -11.72 1.2026

欧元/英镑 0.7030 0.7023 0.10 -9.35 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4740 9.4736 0.00 0.69 9.4688

美元/挪威克朗 8.2332 8.2518 -0.23 10.19 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐