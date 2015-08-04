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市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 16:41 BJT

《汇市简讯》英镑/美元云区集中在1.5394-1.5669之间

0820GMT

* 英镑/美元上周三上探1.5701美元未果，因此前景依然喜忧参半

* 1.5701是1.5930-1.5330跌势的61.8%回档位

* 日线图云区仍集中在1.5394-1.5669之间

* 整体倾向仍略微看涨

* 建议在1.5560处做多，该点位略高于周五低点1.5550

* 请点选图表link.reuters.com/jus35w (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 于春红)

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