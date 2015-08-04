中企海外债券：上海电力5亿美元5年期债获超额认购，票面利率3.625%

路透香港8月4日 - 上海电力 周二成功发售一笔5亿元规模、5年期美元债，并获超额认购，票面利率较初始询价有所降低至3.625%。

市场人士表示，上海电力是次发行成功捕捉到市场近期发行窗口，在监管层呵护下，中国资本市场日前结束暴跌，有所走稳，该笔债券获得24亿美元、近4倍超额认购，最终发行价格由初始询价的同期美国国债+250个BP降至T+220个BP。

该笔债券收益率为3.719%，债券票面利率3.625%，发行价格99.575美元。

是次债券由上海电力在境外设立的特殊目的子公司（上海电力财务）担任发行人，上海电力提供本息担保，标普、穆迪、惠誉分别给予Baa2/BBB/BBB+评级，将在香港联交所上市及买卖。

路透获得的承销书显示，该笔债券共获得来自150个账户的24亿美元订单，其中亚洲投资者占了92%，投资者结构来看，银行账户占了57%，基金管理账户则占了15%。

上海电力今年6月已经董事会审计决定发行上述境外债券。

汇丰和中国银行为联席全球协调人，汇丰、中银、德意志银行、摩根斯坦利、工商银行新加坡分行、建行亚洲、永隆银行和农行国际担任联席簿记人。（完）