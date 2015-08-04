中企海外债券：上海电力5亿美元5年期债获超额认购，票面利率3.625%

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透香港8月4日 - 上海电力 周二成功发售一笔5亿元规模、5年期美元债，并获超额认购，票面利率较初始询价有所降低至3.625%。
市场人士表示，上海电力是次发行成功捕捉到市场近期发行窗口，在监管层呵护下，中国资本市场日前结束暴跌，有所走稳，该笔债券获得24亿美元、近4倍超额认购，最终发行价格由初始询价的同期美国国债+250个BP降至T+220个BP。
该笔债券收益率为3.719%，债券票面利率3.625%，发行价格99.575美元。
是次债券由上海电力在境外设立的特殊目的子公司（上海电力财务）担任发行人，上海电力提供本息担保，标普、穆迪、惠誉分别给予Baa2/BBB/BBB+评级，将在香港联交所上市及买卖。
路透获得的承销书显示，该笔债券共获得来自150个账户的24亿美元订单，其中亚洲投资者占了92%，投资者结构来看，银行账户占了57%，基金管理账户则占了15%。
上海电力今年6月已经董事会审计决定发行上述境外债券。
汇丰和中国银行为联席全球协调人，汇丰、中银、德意志银行、摩根斯坦利、工商银行新加坡分行、建行亚洲、永隆银行和农行国际担任联席簿记人。（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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