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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 08:03 BJT

台湾货币市场：8月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月5日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,095.0亿台币。     
    
    **紧缩因素： 
    --中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币。     
    --法国东方汇理银行 五年期宝岛债交割，金额7亿人民币。
    --央行料发行存单。  

    
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)8,523.6亿台币：        
          08/06              1,443.20亿台币
          08/07                 43.00亿台币
          08/10              2,640.50亿台币
          08/11              5,573.00亿台币
          08/12              2,360.50亿台币
          08/13              2,408.50亿台币
          08/14                723.00亿台币
          08/17              6,973.30亿台币
          08/18              1,941.00亿台币
          08/19              4,663.00亿台币
          08/20              5,884.30亿台币
          08/21                533.50亿台币
          08/24                460.00亿台币
          08/25              5,598.00亿台币
          08/26              1,487.80亿台币
          08/27              1,891.50亿台币
          08/28                593.50亿台币
          08/31                2,127.50亿台
                                         币
         *09/01              1,090.50亿台币
          09/02                 54.00亿台币
          09/03                 34.00亿台币
 
       
    --公债付息共421.625亿台币。
      8/07：90甲6期14息18.75亿台币。
      8/10：101甲7期3息9.0亿台币。
      8/11：89甲11期公债还本300亿台币，加上付息15.375亿台币。
      8/12：99甲7期5息14亿台币。
      8/13：98甲5期6息12.75亿台币。
      8/14：97甲5期7息15.75亿台币。
      8/16：91甲7期13息15亿台币。
      8/22：100甲8期4息11.25亿台币。
      8/24：101甲8期3息9.75亿台币。 
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：  
    --8/6：法国兴业银行 交割五年期宝岛债，金额2亿人民币。  
    --8/10：财政部发行104甲11期公债，金额预计300亿台币，天期30年期，5日标售。
    --8/12：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。 
    --8/14：财政部发行财104-7期国库券，金额250亿台币，期限91天期，13日标售。     
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。                 
     
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 董永年  审校 詹静宜)

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