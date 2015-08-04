欧洲汇市：英国建筑业PMI逊于预期拖累英镑，市场观望央行会议

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
欧元兑英镑 小幅升至0.7038英镑，日内涨0.1%，也略高于数据公布前的0.7028。
英国最近几周公布的数据大多表现强劲，消费者需求保持良好，第二季经济增长也有所加速，这支撑了英镑。英国央行总裁卡尼已暗示，将在今年年底前后做出利率决定。
市场都在关注英国央行周四将公布的季度通胀报告、利率决定、政策会议纪录，英国货币政策委员会九名委员的投票料将首次出现分歧，投资者预计将有三名委员投票支持升息。
“市场认为英国央行周四态度将倾向于强硬。因此如果不像预期那样强硬，则英镑可能会下跌。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的外汇策略师John Hardy表示。
交易员表示，他们也在关注外资对苏格兰皇家银行股份的需求情况，这也可能会支撑英镑。英国政府已出售了21亿英镑(33亿美元)苏格兰皇家银行的股份，从而启动了出售持股的进程。英国政府在七年前救助了该银行。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译/审校 蔡美珍/汪红英/张明钧)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)