欧洲汇市：英国建筑业PMI逊于预期拖累英镑，市场观望央行会议

欧元兑英镑 小幅升至0.7038英镑，日内涨0.1%，也略高于数据公布前的0.7028。

英国最近几周公布的数据大多表现强劲，消费者需求保持良好，第二季经济增长也有所加速，这支撑了英镑。英国央行总裁卡尼已暗示，将在今年年底前后做出利率决定。

市场都在关注英国央行周四将公布的季度通胀报告、利率决定、政策会议纪录，英国货币政策委员会九名委员的投票料将首次出现分歧，投资者预计将有三名委员投票支持升息。

“市场认为英国央行周四态度将倾向于强硬。因此如果不像预期那样强硬，则英镑可能会下跌。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)的外汇策略师John Hardy表示。

交易员表示，他们也在关注外资对苏格兰皇家银行股份的需求情况，这也可能会支撑英镑。英国政府已出售了21亿英镑(33亿美元)苏格兰皇家银行的股份，从而启动了出售持股的进程。英国政府在七年前救助了该银行。(完)

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