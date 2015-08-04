台湾汇市：台币实质交投午后区间偏升，盘面消化美元短多单获利了结

* 台币实质交投午后区间偏升 * 暂消化美元短多单获利了结 * 明日实质交易区间估在31.550-31.650 路透台北8月4日 - 台币兑美元 周二实质交投午后趋升靠向31.600。交易员表 示，由于澳洲央行对维持澳元疲势的看法软化，澳元上扬带动台币实质交投一改早盘疲态转 为区间偏升，且盘面消化美元短多单获利了结。 不过，他们指出，尽管台币实质交投午后转趋微扬，但央行持续引导台币缓步走贬，尾 盘进场调节美元，致终场台币连续第四日收贬创七个半月新低，前波收盘低位为1月15日的3 1.786。 “下午盘主要是短多美元获利了结。”一位大型外资保管行交易员说。 交易员并指出，午后海外NDF一周及一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度已较早盘缩减 ，及部分外资午盘交投也由买汇转为卖汇，预期为美元短多单先行获利出场，短线料台币实 质交投暂在31.600下方整理。 上述外资保管行交易员也提及，这波外资汇出的主要原因是预期台币贬值，因台湾出口 表现欠佳，政府将引导台币贬值救出口，且现在又是除权息旺季，外资当然要先跑为妙。 台湾金管会周二发出新闻稿表示，外资及陆资于2015年7月净汇出约33.50亿美元，连续 第二个月净汇出，外资至7月底总累计净汇入金额达1,992.32亿美元。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与 上日尾盘变化不大，但早盘溢价幅度一度放大，午盘则收敛至上日尾盘附近。一个月美元/ 台币远汇 尾盘报31.571/31.591，上日收在31.725。 今日台币实质交易区间在31.581-31.674，上日交易区间在31.540-31.611。交易员预估 ，明日台币实质交投波动区间暂看在31.550-31.650。 多数新兴亚洲货币走强，受澳元 上涨带动，此前澳洲央行希望本币进一步贬值 的态度软化。 韩元兑美元 今收于1,165.5韩元，基本持平于 上日收盘价1,165.9韩元，早盘曾触及1,172.0韩元的低位。 台湾股市周二收跌0.16%报8,510.86点，续探逾17个月低位 ；证交所资料 显示，外资及陆资在台股再转为买超32.02亿台币；上交易日修正后为卖超47.25亿台币。[n L3T10E2QW] 本周余日国际重要经济数据和事件有： 8/4(二)：美国6月工厂订单、6月耐久财订单修正值；英国7月Nationwide房价、Markit /CIPS建筑业PMI；欧元区6月生産者物价指数(PPI)。 8/5(三)：台湾7月CPI、7月底外汇存底；财新中国7月非制造业PMI；意、法、德、欧元 区和英国7月服务业和综合PMI；欧元区6月零售销售；美国7月ADP民间就业报告、6月国际贸 易收支；美国7月Markit服务业PMI终值、ISM非制造业指数。 8/6(四)：德国6月工业订单；美国7月 Challenger企业裁员人数；日本央行货币政策会 议(至8月7日)。 8/7(五)：台湾7月出口；美国7月非农就业、6月消费者信贷；中国二季度国际收支平衡 表(初步数)；德国6月工业生産；德国、法国和英国6月贸易数据；日本央行宣布利率决议。 8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。 8/9(日)：中国7月PPI和CPI。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.726 31.705 31.581-31.760 31.745 8.82 7.55 元太外汇经纪公司 31.725 31.706 31.582-31.746 31.746 3.28 3.56 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.020/0.040 美元/台币六个月期 -0.045/-0.020 -0.045/-0.010 (完)