更新版 1-台湾货币市场：提存期初负数操作，一年存单标售引发短率走低预期

* 迈入新提存期积极负数操作，拆款利率回到低位 * 364天期定存单得标利率跌破0.50%，料带动短率下移 * 现金股利发放令RP市场资金分配不均 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 董永年 路透台北8月4日 - 台湾银行间短率周二稳在低位。资金调度人员表示，进入新提存期 ，各家金融机构积极展开负数操作，使得拆款利率迅速回归月底前水准。 台湾央行今日中午标售1,500亿台币364天期定存单，加权平均得标利率0.494%低于预期 。市场人士认为，标售结果与央行先前公布的14天期定存单利率0.50%一样，都将成为引导 短率向下的指标讯号。 〞向下走是绝对的，短票利率0.54%不是低点。〞一位大型票券商主管说。 不过他也提及，虽然364天期存单标售结果显示短率有下调空间，但票券商也不会急着 往下调整，应该会缓步测试，由市场供需来决定。 另一公股银行资金调度人员则称，本已预期今日定存单标售结果会跌破0.50%，不过市 场资金主要是集中在几家大型银行手上，分配并不平均。这次364天期定存单的得标利率应 该已经接近底部，未来再向下的空间有限。 台湾央行周二公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494% 。该结果低于市场预期的0.505%附近，并较前次标售均标0.519%走低2.5个基点，是连10次 走低。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.400% --一周拆款利率区间 0.380-0.490% 0.380-0.460% --两周拆款利率区间 0.390-0.450% 0.410-0.420% **短票到期续为主** 短票方面，今日大型票券商开出的买票利率仍以0.54%为主，因发票量依旧不多，且以0 .54%偏低利率成交渐增，使得30天自保短票次级买卖断平均成交利率持续低于0.55%。 一大型票券商主管指出，台湾经济基本面转坏，票券商审慎选择发行主体。此外，也因 为企业投资意愿不振，短票能够到期续发就已经不错了。 〞风险意识抬头，要注意企业的业绩与获利。〞一票券商交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 547%，前日为0.548%；上日成交量70.95亿台币，前日86.4亿台币。 台湾央行周二公布，共发行1,040.5亿台币定存单。较今日存单到期金额1,037.0亿台币 ，存单发行余额增3.5亿。 本周央行存单到期金额总计为7,937.7亿；余日落点分别为周三2,095亿、周四1,443.2 亿、周五43亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为142亿台币，累积超额准备为142亿台币、加 计前期1%的超额准备1,161亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，月初资金相对宽松，不过受现金股利发放 等因素影响，分配略显不均，RP利率维持既有水准不变。 一票券商交易员表示，现金股利发放让市场有些波动，但资金仍留在池中，并不影响水 位的高低。今日投信资金平平，以到期续做为主，但法人客户有走钱，可能与月初例行性支 出有关。 另一证券商交易员则称，本周没有特别交割因素影响，今日已有几家投信来电预约明日 的券，在资金宽松环境下，RP利率应维持在低档，或有微幅下调空间。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利，周三将有宝成 、南亚<1303.TW >等企业发放股利。 根据柜买中心资料，今日有摩根士丹利 三年及五年期宝岛债交割，金额5.6亿人 民币；周三则有法国东方汇理银行 五年期宝岛债交割，金额7亿人民币；周四有法 国兴业银行 五年期宝岛债交割，金额2亿人民币。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.62-0.63%，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区 间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (审校 张喜良/黄凯)