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市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 17:50 BJT

全球贵金属：8月3日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓下降0.15%

路透8月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量仍与上周五持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓下降0.15%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,628,064.6 8月3日 21,628,064.6 7月31日 0.0 0.00%

iShares 326,351,847.2 8月3日 326,829,247.2 7月31日 -477,400.0 -0.15% (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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