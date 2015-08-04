亚洲橡胶：TOCOM期胶续跌至六个半月低点，尾随大宗商品颓势

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“继全球商品在隔夜市场大跌后，我们见到来自基金的持续卖单。”一位拒绝具名的东京交易员说道。
“在指标期胶跌破200日圆以前，有来自亚洲生产商的对冲买盘。但市场现在完全被卖压所覆盖，因为对中国经济放缓的担忧挥之不去。”
上海期交所主力1月期胶合约 下跌280元人民币，收报每吨12,290元，脱离盘内低点11,850元，受中国股市反弹的拉抬。
新加坡SICOM近月9月期胶合约 最新报每公斤136.7美分，下滑0.7美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 孙茉莉)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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