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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 17:50 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶续跌至六个半月低点，尾随大宗商品颓势

“继全球商品在隔夜市场大跌后，我们见到来自基金的持续卖单。”一位拒绝具名的东京交易员说道。

“在指标期胶跌破200日圆以前，有来自亚洲生产商的对冲买盘。但市场现在完全被卖压所覆盖，因为对中国经济放缓的担忧挥之不去。”

上海期交所主力1月期胶合约 下跌280元人民币，收报每吨12,290元，脱离盘内低点11,850元，受中国股市反弹的拉抬。

新加坡SICOM近月9月期胶合约 最新报每公斤136.7美分，下滑0.7美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/高琦 审校 孙茉莉)

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