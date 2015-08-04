路透基点：贸易商托克16亿美元再融资案完成路演和银行会议--TRLPC

银行受邀以数个层级参贷：

A和C部分共计承贷8,500万美元或以上，获牵头行头衔，综合收益分别为100个和140个基点，费用分别为30和90个基点；

A和C部分共计承贷5,000-8,400万美元，获主办行头衔，综合收益分别为97.5个和138.3个基点，费用分别为27.5和85个基点；

A和C部分共计承贷2,000-4,900万美元，获安排行头衔，综合收益分别为95个和136.7个基点，费用分别为25和80个基点。

对于B部分贷款，承贷3,000万美元等值或以上，或牵头行头衔，综合收益为130个基点，费用为30个基点；

承贷2,000-2,900万美元等值，获主办行头衔，综合收益为127个基点，费用27个基点；

承贷1,000-1,900万美元等值，获安排行头衔，综合收益为125个基点，费用25个基点。

借款人为Trafigura Pte Ltd。资金将用于一般企业用途。(完)