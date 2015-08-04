版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 18:12 BJT

台湾金融：国泰金旗下寿险率先取得央行核发OIU业务证书，已可正式开业

路透台北8月4日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿周二表示，今日率先取得中央银行核发OIU(国际保险业务分公司)业务证书后，已可正式开业。

国泰人寿新闻稿并指出，今年积极配合政府政策率先递件申请OIU相关业务执照，已于6月26日成为首波取得OIU申请设立许可公司之一，并于7月底率先取得金管会核发OIU许可证。

国泰人寿引据香港保监处统计资料显示，去年中国大陆民众到香港购买保险的保费总额超过244亿元港币，占整体香港个险新契约保费收入的21.6%，显见陆客对外寻找优质保险商品的需求相对庞大。

国寿看好陆客理财商机，国寿认为，陆客去年来台观光超过300万人次，基于台湾与中国大陆的距离近、交通便利，且具备优质医疗品质等特点，看好台湾对陆客的吸引力。(完)

(记者 詹静宜 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐