台湾金融：国泰金旗下寿险率先取得央行核发OIU业务证书，已可正式开业

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透台北8月4日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿周二表示，今日率先取得中央银行核发OIU(国际保险业务分公司)业务证书后，已可正式开业。
国泰人寿新闻稿并指出，今年积极配合政府政策率先递件申请OIU相关业务执照，已于6月26日成为首波取得OIU申请设立许可公司之一，并于7月底率先取得金管会核发OIU许可证。
国泰人寿引据香港保监处统计资料显示，去年中国大陆民众到香港购买保险的保费总额超过244亿元港币，占整体香港个险新契约保费收入的21.6%，显见陆客对外寻找优质保险商品的需求相对庞大。
国寿看好陆客理财商机，国寿认为，陆客去年来台观光超过300万人次，基于台湾与中国大陆的距离近、交通便利，且具备优质医疗品质等特点，看好台湾对陆客的吸引力。(完)
(记者 詹静宜 审校 黄凯)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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