国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连三日扩大，受中东供应打压

路透新加坡8月4日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周二连续第三个交易日扩大，来到两个半月低点，交易商表示，此乃因中东扩大出口，供应持续增加。

路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价贴水5.50美元，上日报贴水5.21美元。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的近期供应持续打压市场，该公司提供32万吨直馏油，装运日期分别为8月10-12日、16-18日、22-24日以及28-30日。

上述招标将在8月6日截止。

8月西方流入的供应减少，给市场带来微弱支撑，但可能被上述如此庞大的燃料油流入所抵销。

一新加坡交易商称，“ADNOC可谓在近期市场倒货，”他并称疲弱市况让交易商更难采购那些船货。

新加坡市场有五笔现货交易。

新加坡贸易商兴隆从摩科瑞买进两批2.5万吨380-cst船货，一批在8月25-29日装运，每吨报262美元，另外一批则在8月19-23日装运，每吨报260美元。

摩科瑞从壳牌买进2万吨180-cst燃料油，8月22-26日装运，每吨271美元。

维多公司从摩科瑞买进2.5万吨380-cst燃料油，8月19-23日装运，每吨报260美元。

壳牌从摩科瑞买进2.5万吨380-cst燃料油，8月21-25日装运，每吨报261.50美元。(完)

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