国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水连三日扩大，受中东供应打压

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透新加坡8月4日 - 新加坡380-cst燃料油贴水周二连续第三个交易日扩大，来到两个半月低点，交易商表示，此乃因中东扩大出口，供应持续增加。
路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价贴水5.50美元，上日报贴水5.21美元。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的近期供应持续打压市场，该公司提供32万吨直馏油，装运日期分别为8月10-12日、16-18日、22-24日以及28-30日。
上述招标将在8月6日截止。
8月西方流入的供应减少，给市场带来微弱支撑，但可能被上述如此庞大的燃料油流入所抵销。
一新加坡交易商称，“ADNOC可谓在近期市场倒货，”他并称疲弱市况让交易商更难采购那些船货。
新加坡市场有五笔现货交易。
新加坡贸易商兴隆从摩科瑞买进两批2.5万吨380-cst船货，一批在8月25-29日装运，每吨报262美元，另外一批则在8月19-23日装运，每吨报260美元。
摩科瑞从壳牌买进2万吨180-cst燃料油，8月22-26日装运，每吨271美元。
维多公司从摩科瑞买进2.5万吨380-cst燃料油，8月19-23日装运，每吨报260美元。
壳牌从摩科瑞买进2.5万吨380-cst燃料油，8月21-25日装运，每吨报261.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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