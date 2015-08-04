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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 18:56 BJT

东南亚股市：多数下跌，泰国和马来西亚股市中止升势

路透雅加达8月4日 - 大多数东南亚股市周二下跌，泰国股市中止连三日升势，因经济疲弱浇息了企业获利强劲的希望；马来西亚股市回落，因投资人对电信股急涨升势获利了结。

泰国SET指数 下跌，部分回吐至周一止三个交易日合计1.6%的升幅。行动电话公司Advanced Info Service 股价下跌1.2%，因营收成长预估下降。

银行股 跌0.5%，泰国央行利率会议将在周三举行，路透调查23位分析师中有20位预测一日回购利率将维持不变。

马来西亚股市 中止连三日升势，转为下跌1.2%。上交易日收在近两个月高位。

电信公司Maxis Bhd 挫跌8.5%，带领大盘下杀。

印尼股市 跌0.4%，隔日印尼将公布第二季国内生产总值(GDP)数据，预估将是近六年来最差表现。

路透调查22位分析师的预估中值为GDP成长4.61%，比第一季的4.71%还弱。

新加坡股市 小跌；越南股市 下跌1.4%，为连续第三日下跌。

菲律宾股市 逆势上涨0.3%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 372.83 -1.04 -0.28 -9.24 410.77

新加坡 3191.04 -1.75 -0.05 -5.17 3365.15

马来西亚 1723.73 -20.46 -1.17 -2.13 1761.25

泰国 1432.16 -9.88 -0.69 -4.37 1497.67

印尼 4781.09 -19.10 -0.40 -8.53 5226.95

菲律宾 7598.29 25.03 +0.33 +5.09 7230.57

越南 600.76 -8.71 -1.43 +10.10 545.63

(完)

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