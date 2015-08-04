东南亚股市：多数下跌，泰国和马来西亚股市中止升势

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透雅加达8月4日 - 大多数东南亚股市周二下跌，泰国股市中止连三日升势，因经济疲弱浇息了企业获利强劲的希望；马来西亚股市回落，因投资人对电信股急涨升势获利了结。
泰国SET指数 下跌，部分回吐至周一止三个交易日合计1.6%的升幅。行动电话公司Advanced Info Service 股价下跌1.2%，因营收成长预估下降。
银行股 跌0.5%，泰国央行利率会议将在周三举行，路透调查23位分析师中有20位预测一日回购利率将维持不变。
马来西亚股市 中止连三日升势，转为下跌1.2%。上交易日收在近两个月高位。
电信公司Maxis Bhd 挫跌8.5%，带领大盘下杀。
印尼股市 跌0.4%，隔日印尼将公布第二季国内生产总值(GDP)数据，预估将是近六年来最差表现。
路透调查22位分析师的预估中值为GDP成长4.61%，比第一季的4.71%还弱。
新加坡股市 小跌；越南股市 下跌1.4%，为连续第三日下跌。
菲律宾股市 逆势上涨0.3%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 372.83 -1.04 -0.28 -9.24 410.77
新加坡 3191.04 -1.75 -0.05 -5.17 3365.15
马来西亚 1723.73 -20.46 -1.17 -2.13 1761.25
泰国 1432.16 -9.88 -0.69 -4.37 1497.67
印尼 4781.09 -19.10 -0.40 -8.53 5226.95
菲律宾 7598.29 25.03 +0.33 +5.09 7230.57
越南 600.76 -8.71 -1.43 +10.10 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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