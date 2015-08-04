马来西亚期市：棕榈油价格自11个月低位反弹收高，受空头回补推助

路透雅加达8月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二自11个月低位反弹， 收盘上涨，一方面追随原油价格走势，另一方面则是受交易商回补空仓影 响。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收高0.3%，报 每吨2,060马币。 “在新低水准可见逢低承接及空头回补，”吉隆坡一外资大宗商品经 纪商交易员表示。 棕榈油价格最低来到2,026马币，为去年9月11日以来最低，本月以来 已经下跌3%。 成交量报53,767口，远高于通常的35,000口。 路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格可能掉至1,997-2,031区间， 主要由强力C波走势主导。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)