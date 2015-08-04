马来西亚期市：棕榈油价格自11个月低位反弹收高，受空头回补推助

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透雅加达8月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二自11个月低位反弹， 收盘上涨，一方面追随原油价格走势，另一方面则是受交易商回补空仓影 响。 马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收高0.3%，报 每吨2,060马币。 “在新低水准可见逢低承接及空头回补，”吉隆坡一外资大宗商品经 纪商交易员表示。 棕榈油价格最低来到2,026马币，为去年9月11日以来最低，本月以来 已经下跌3%。 成交量报53,767口，远高于通常的35,000口。 路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格可能掉至1,997-2,031区间， 主要由强力C波走势主导。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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