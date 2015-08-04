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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油价格自11个月低位反弹收高，受空头回补推助

路透雅加达8月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二自11个月低位反弹，
收盘上涨，一方面追随原油价格走势，另一方面则是受交易商回补空仓影
响。
    
    马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货 收高0.3%，报 
每吨2,060马币。
    
    “在新低水准可见逢低承接及空头回补，”吉隆坡一外资大宗商品经
纪商交易员表示。
    
    棕榈油价格最低来到2,026马币，为去年9月11日以来最低，本月以来
已经下跌3%。
    
    成交量报53,767口，远高于通常的35,000口。

    路透市场分析师王涛表示，棕榈油价格可能掉至1,997-2,031区间，
主要由强力C波走势主导。(完)
        
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 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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