版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 19:11 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近两个月高点，过剩情形将缓解

路透新加坡8月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二续涨，来到每吨95.05美元的近两个月高点，受供应过剩情形缓解支撑。

交易商表示，由于缺乏廉价的替代品液化石油气(LPG)可用，且9月欧洲及地中海运往亚洲石脑油船货可能减少，正推升石脑油价格。

此因素反映在现货价格上。

交易商称，举韩国Lotte Chemical为例，该公司购买9月下半月交付的石脑油船货，每吨较日本成本加运费(C&F)报价贴水0.75-1美元。

此一估计价格水准远高于竞争对手LG化学周一购入9月下半月船货的每吨贴水2美元。

新加坡现货交易方面，Phillips 66卖给壳牌一批92号汽油船货，8月24-28日装运，每桶66.30美元。

道达尔卖给维多公司一批92号汽油，8月23-27日装运，每桶65.98美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐