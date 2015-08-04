国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近两个月高点，过剩情形将缓解

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡8月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二续涨，来到每吨95.05美元的近两个月高点，受供应过剩情形缓解支撑。
交易商表示，由于缺乏廉价的替代品液化石油气(LPG)可用，且9月欧洲及地中海运往亚洲石脑油船货可能减少，正推升石脑油价格。
此因素反映在现货价格上。
交易商称，举韩国Lotte Chemical为例，该公司购买9月下半月交付的石脑油船货，每吨较日本成本加运费(C&F)报价贴水0.75-1美元。
此一估计价格水准远高于竞争对手LG化学周一购入9月下半月船货的每吨贴水2美元。
新加坡现货交易方面，Phillips 66卖给壳牌一批92号汽油船货，8月24-28日装运，每桶66.30美元。
道达尔卖给维多公司一批92号汽油，8月23-27日装运，每桶65.98美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选