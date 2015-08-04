国际油市：亚洲柴油正价差仍大，或有更多油品进入油槽

尽管石油库存过剩已推低亚洲整体石油来到正价差，这意谓着近月交付的船货要比远月来得便宜。交易商表示，海上储油的可能性则不高，因为近月和远月的价差无法支应租赁成本。

长程轻质成品油油槽的航运成本目前来到五年高位，因供应过剩之故，这也刺激了全球用船只来运送油品及储存燃料油和原油的需求。