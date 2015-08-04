国际油市：亚洲柴油正价差仍大，或有更多油品进入油槽

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透新加坡8月4日 - 行业消息人士表示，亚洲柴油市场正价差周二仍为每桶0.90美元以上，使得油品储存在油槽更加吸引人。
尽管石油库存过剩已推低亚洲整体石油来到正价差，这意谓着近月交付的船货要比远月来得便宜。交易商表示，海上储油的可能性则不高，因为近月和远月的价差无法支应租赁成本。
长程轻质成品油油槽的航运成本目前来到五年高位，因供应过剩之故，这也刺激了全球用船只来运送油品及储存燃料油和原油的需求。
分析师表示，如果交易商欠缺诱因来储存油品，加上消费者不扩大使用，可能就会导致减产。
新加坡现货交易方面，有一笔航煤交易，两笔柴油交易。
道达尔(Total)向兴隆买进11.5万桶航煤，船期为8月19-23日，每桶较新加坡报价均价贴水1.60美元。
道达尔(Total)向联合石化买进15万桶含硫量500ppm柴油，，船期为8月30日-9月3日，每桶较较8月28日-9月3日新加坡平均报价贴水0.90美元。
壳牌石油(Shell)向BP买进15万桶含硫量500ppm柴油，，船期为8月19日-23日，每桶报价58.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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