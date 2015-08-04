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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 20:12 BJT

国际油市：亚洲柴油正价差仍大，或有更多油品进入油槽

路透新加坡8月4日 - 行业消息人士表示，亚洲柴油市场正价差周二仍为每桶0.90美元以上，使得油品储存在油槽更加吸引人。

尽管石油库存过剩已推低亚洲整体石油来到正价差，这意谓着近月交付的船货要比远月来得便宜。交易商表示，海上储油的可能性则不高，因为近月和远月的价差无法支应租赁成本。

长程轻质成品油油槽的航运成本目前来到五年高位，因供应过剩之故，这也刺激了全球用船只来运送油品及储存燃料油和原油的需求。

分析师表示，如果交易商欠缺诱因来储存油品，加上消费者不扩大使用，可能就会导致减产。

新加坡现货交易方面，有一笔航煤交易，两笔柴油交易。

道达尔(Total)向兴隆买进11.5万桶航煤，船期为8月19-23日，每桶较新加坡报价均价贴水1.60美元。

道达尔(Total)向联合石化买进15万桶含硫量500ppm柴油，，船期为8月30日-9月3日，每桶较较8月28日-9月3日新加坡平均报价贴水0.90美元。

壳牌石油(Shell)向BP买进15万桶含硫量500ppm柴油，，船期为8月19日-23日，每桶报价58.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校　张明钧)

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