美国个股：阿里巴巴聘请前高盛高管Evans担任集团总裁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透北京8月4日 - 阿里巴巴集团 已经聘请前高盛 合伙人Michael Evans来监督这家电子商务公司的国际扩张，这是该公司寻求中国以外地区以维系强劲成长的要务之一。
Evans在高盛任职长达20年，担任过的职位包括副董事长及亚洲主管，先前他自2014年中起就担任阿里巴巴董事，之后公司才在纽约进行创记录的首次公开上市(IPO)。
中国最大电子商务业者阿里巴巴称，聘用Evans象征着该公司提升跨境电子商务的意图；多年来该公司一直将巩固国内市场地位做为发展重心。
Evans曾经主管高盛股票承销业务，他虽没有直接的电子商务业务经验，但他获得阿里巴巴管理层、包括创办人马云及副董事长蔡崇信多年信任。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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