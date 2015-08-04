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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 21:19 BJT

美股业绩：Sprint公布亏损小于预期，客户流失创史上新低

路透8月4日 - Sprint Corp 公布季度亏损远小于预期，月缴型(postpaid)客户流失创记录新低，受助于公司促销活动及新的资费计画。

客户流失率从上年同期的2.05%降至1.56%。

Sprint盘前股价大涨3.6%。

Sprint称6月30日止当季净新增67.5万个用户，总用户数升至5,770万。

不过这还无法超越T-Mobile US Inc 的5,890万户，使Sprint屈居美国第四大移动通讯业者。

Sprint月缴型用户数新增31万，上年同期为流失18.1万。

Sprint公布6月30日止第一季度亏损2,000万美元，上年同期为获利2,300万美元或每股0.01美元。

由于亏损缩小，Sprint将2015年经调整未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估从先前的65-69亿美元调高至72-76亿美元。

Sprint称净营业营收下滑至80.3亿美元，上年同期为87.9亿；目前日本软银 持有Sprint八成股权。

根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师原本预期每股亏损0.09美元，营收为84.3亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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