美股业绩：Sprint公布亏损小于预期，客户流失创史上新低

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透8月4日 - Sprint Corp 公布季度亏损远小于预期，月缴型(postpaid)客户流失创记录新低，受助于公司促销活动及新的资费计画。
客户流失率从上年同期的2.05%降至1.56%。
Sprint盘前股价大涨3.6%。
Sprint称6月30日止当季净新增67.5万个用户，总用户数升至5,770万。
不过这还无法超越T-Mobile US Inc 的5,890万户，使Sprint屈居美国第四大移动通讯业者。
Sprint月缴型用户数新增31万，上年同期为流失18.1万。
Sprint公布6月30日止第一季度亏损2,000万美元，上年同期为获利2,300万美元或每股0.01美元。
由于亏损缩小，Sprint将2015年经调整未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估从先前的65-69亿美元调高至72-76亿美元。
Sprint称净营业营收下滑至80.3亿美元，上年同期为87.9亿；目前日本软银 持有Sprint八成股权。
根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师原本预期每股亏损0.09美元，营收为84.3亿美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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