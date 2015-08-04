日本个股：伊藤忠商事认为中国经济将因出口和消费疲弱而承压

路透东京8月4日 - 日本贸易商社伊藤忠商事 财务长鉢村刚周二表示，预期出口和消费者支出下滑，将令中国经济承受更多的压力。

他并称，中国经济年底前料将因政府刺激举措而逐步复苏。

“我们担心地区建筑及不动产市场、地方政府所持有的市政债券，以及中国股市高度震荡的情况，”鉢村刚在财报记者会上表示。

他并称，“但我们认为中国政府将会稳定采取举措。尽管中国的货币政策宽松及解除管制还没有为经济带来足够的刺激，但我们预期年底前情况将会逐步改善。”

在日本大型商社中，伊藤忠对中国的曝险最大，因其与泰国的卜蜂集团(Charoen Pokphand Group)联手入股中国的中信股份 。

鉢村刚表示，伊藤忠在中国的业务一直没有受到中国4-6月经济放缓的不利冲击，因其营运集中在纺织、食品等其他消费性商品。

伊藤忠公布净利增长50%至1,210亿日圆(9.7604亿美元)，并维持年度获利预估3,300亿日圆不变。