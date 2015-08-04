日本个股：伊藤忠商事认为中国经济将因出口和消费疲弱而承压

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透东京8月4日 - 日本贸易商社伊藤忠商事 财务长鉢村刚周二表示，预期出口和消费者支出下滑，将令中国经济承受更多的压力。
他并称，中国经济年底前料将因政府刺激举措而逐步复苏。
“我们担心地区建筑及不动产市场、地方政府所持有的市政债券，以及中国股市高度震荡的情况，”鉢村刚在财报记者会上表示。
他并称，“但我们认为中国政府将会稳定采取举措。尽管中国的货币政策宽松及解除管制还没有为经济带来足够的刺激，但我们预期年底前情况将会逐步改善。”
在日本大型商社中，伊藤忠对中国的曝险最大，因其与泰国的卜蜂集团(Charoen Pokphand Group)联手入股中国的中信股份 。
鉢村刚表示，伊藤忠在中国的业务一直没有受到中国4-6月经济放缓的不利冲击，因其营运集中在纺织、食品等其他消费性商品。
伊藤忠公布净利增长50%至1,210亿日圆(9.7604亿美元)，并维持年度获利预估3,300亿日圆不变。
“理论上，我们还有调高财测的空间。但因为第一季才刚结束，我们要先看看第二季业务的进展情况，”他表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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