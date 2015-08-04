美股业绩：安泰季度获利优于预期，因医疗成本温和

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透8月4日 - 保险业者安泰 周二公布第二季经调整净利优于预期，并称医疗成本“温和”，提升了政府医保计划相关业务的获利能力。
这家美国第三大保险商同时调高全年经调整获利预估至至少每股7.40美元，此前预估为7.20-7.40美元。目前安泰正在收购竞争对手Humana Inc 。
安泰在6月30日止当季净利升至7.318亿美元，每股盈余(EPS)为2.08美元，上年同期为5.488亿及1.52美元。
排除特殊项目后，EPS为2.05美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的1.82美元。
营收成长5%至152.4亿美元，略低于分析师预估的154.3亿。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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