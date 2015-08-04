美股业绩：安泰季度获利优于预期，因医疗成本温和

路透8月4日 - 保险业者安泰 周二公布第二季经调整净利优于预期，并称医疗成本“温和”，提升了政府医保计划相关业务的获利能力。

这家美国第三大保险商同时调高全年经调整获利预估至至少每股7.40美元，此前预估为7.20-7.40美元。目前安泰正在收购竞争对手Humana Inc 。

安泰在6月30日止当季净利升至7.318亿美元，每股盈余(EPS)为2.08美元，上年同期为5.488亿及1.52美元。