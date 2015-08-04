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市场报道 | 2015年 8月 4日 星期二 21:41 BJT

美国股市：开盘几无变动，此前许多企业公布财报

路透8月4日 - 美国股市周二开盘几无变动，此前从药局业者CVS Health到手提包制造商Coach等许多企业公布财报。

道琼工业指数 下跌1.94点，或0.01%，报17,596.26点；标普500指数 持平，报2,098.04点；Nasdaq综合股价指数 跌2.37点，或0.05%，报5,113.01点。(完)

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