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货币新闻 | 2015年 8月 5日 星期三 04:40 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存减少240万桶-API

路透纽约8月4日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，汽油库存下滑，馏分油库存增加。

API公布，上周美国原油库存减少240万桶，至4.597亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少150万桶。库欣原油库存减少50.4万桶。

API数据显示，最新一周汽油库存减少100万桶，分析师预估为减少48.8万桶。馏分油库存增加170万桶，预计为增加150万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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