欧洲汇市：英国建筑业PMI不及预期令英镑下跌，市场静待英国央行会议

路透伦敦8月4日 - 英镑兑美元及欧元周二下跌，此前数据显示英国建筑业7月成长速度意外放缓，但英镑跌幅受限，因投资者聚焦在周四英国央行政策会议。

Markit/CIPS英国7月建筑业采购经理人指数(PMI)跌至57.1，路透调查预期为升至58.4，6月触及四个月高位58.1。周一另一项调查显示制造业景气好转，曾支撑英镑走势。

英镑兑美元 下跌0.1%，报1.5576美元，数据公布前在1.5606附近。

数据显示6月美国工厂订单反弹，但该数据未能支撑美元的表现，美元兑一篮子主要货币仍下跌0.1%。

欧元兑英镑 小幅升至0.7040英镑，日内涨0.2%，也略高于数据公布前的0.7028。

英国最近几周公布的数据大多表现强劲，消费者需求保持良好，第二季经济增长也有所加速，这支撑了英镑。英国央行总裁卡尼已暗示，将在今年年底前后做出利率决定。

市场都在关注英国央行周四将公布的季度通胀报告、利率决定、政策会议纪录，英国货币政策委员会九名委员的投票料将首次出现分歧，投资者预计将有至少两名委员投票支持升息。