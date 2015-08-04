欧元债市：德债收益率脱离两个月低点反弹，跟随油价走势

路透伦敦8月4日 - 德国10年期公债收益率周二触及两个月低点后反弹，跟随受到重创的油市走势，油价再次成为公债市场焦点，因投资者再度忧虑欧元区通胀前景。

油价在周一大跌5%且触及六个月低位后反弹至50美元，而美元走弱，减轻商品承受的压力。

德国10年期公债收益率 早盘下跌至两个月低点0.558%，之后反弹至0.60%，当日基本持平。

根据ICAP数据，一年期通胀互换 跌至六个月低位0.26%，周一已下滑了10个基点。

“油价效应肯定将对通胀和公债收益率带来下行压力，”Sunrise Brokers固定收益研究部门执行董事Gianluca Ziglio说。

西班牙 、意大利 和葡萄牙 10年期公债收益率下滑1个基点，分别报1.86%、1.77%和2.40%。

欧洲央行看重的长期通胀预期市场指标触及两个月低位大约1.73%。

欧洲五年期远期利率 目前的水准较7月初触及的今年高位低超过10个基点。