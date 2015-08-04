欧元债市：德债收益率脱离两个月低点反弹，跟随油价走势

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透伦敦8月4日 - 德国10年期公债收益率周二触及两个月低点后反弹，跟随受到重创的油市走势，油价再次成为公债市场焦点，因投资者再度忧虑欧元区通胀前景。
油价在周一大跌5%且触及六个月低位后反弹至50美元，而美元走弱，减轻商品承受的压力。
德国10年期公债收益率 早盘下跌至两个月低点0.558%，之后反弹至0.60%，当日基本持平。
根据ICAP数据，一年期通胀互换 跌至六个月低位0.26%，周一已下滑了10个基点。
“油价效应肯定将对通胀和公债收益率带来下行压力，”Sunrise Brokers固定收益研究部门执行董事Gianluca Ziglio说。
西班牙 、意大利 和葡萄牙 10年期公债收益率下滑1个基点，分别报1.86%、1.77%和2.40%。
欧洲央行看重的长期通胀预期市场指标触及两个月低位大约1.73%。
欧洲五年期远期利率 目前的水准较7月初触及的今年高位低超过10个基点。
对中国经济成长的担忧拖累油价下跌和商品价格下挫，使对欧洲央行开始将超宽松货币政策正常化的时间预期在过去一个月期间推迟整整一年至2019年。(完)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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