全球航运：波罗的海乾散货运价指数急升创今年新高，因海岬型船需求强劲

路透8月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上升至今年新高，受海岬型船需求持续强劲提振。

乾散货运价指数升49点，或4.26%，报1,200点，为去年11月26日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 暴涨204点，或8.84%，报2,512点，此为2014年11月26日来最高水准。日均获利急升1,814美元，报19,879美元。

“中国钢价在过去两三周上涨，看来刺激了铁矿石进口需求，推高了巴西产船货的价格。”航运经纪公司Clarksons Platou Securities周二在报告中指出。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点，或0.5%，报1,001点，日均获利跌42美元，至7,968美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 升1点，至425点。超灵便型船指数 跌1点，报899点。(完)