全球航运：波罗的海乾散货运价指数急升创今年新高，因海岬型船需求强劲

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透8月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上升至今年新高，受海岬型船需求持续强劲提振。
乾散货运价指数升49点，或4.26%，报1,200点，为去年11月26日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 暴涨204点，或8.84%，报2,512点，此为2014年11月26日来最高水准。日均获利急升1,814美元，报19,879美元。
“中国钢价在过去两三周上涨，看来刺激了铁矿石进口需求，推高了巴西产船货的价格。”航运经纪公司Clarksons Platou Securities周二在报告中指出。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌5点，或0.5%，报1,001点，日均获利跌42美元，至7,968美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 升1点，至425点。超灵便型船指数 跌1点，报899点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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