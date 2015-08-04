芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术因素和出口市场竞争激烈

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二下跌，交易商说，因出口市场竞争激烈，以及在近月9月小麦早盘升穿每蒲式耳5美元后未能保持涨势，市场出现技术性卖盘。
美元走高向小麦市场施压，突显美国小麦价格在全球市场被认为过高的事实。
美国春麦扩大收割也令市场承压，交易商称，传闻蛋白质含量高于预期，且春麦收成强劲。
美国农业部称，截至周日，美国春麦收割完成率为8%，冬麦收割完成率为93%。
CBOT-9月小麦期货 结算价报4.93-1/2美元，大跌5-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为120,294口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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