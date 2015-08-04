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市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术因素和出口市场竞争激烈

路透芝加哥8月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周二下跌，交易商说，因出口市场竞争激烈，以及在近月9月小麦早盘升穿每蒲式耳5美元后未能保持涨势，市场出现技术性卖盘。

美元走高向小麦市场施压，突显美国小麦价格在全球市场被认为过高的事实。

美国春麦扩大收割也令市场承压，交易商称，传闻蛋白质含量高于预期，且春麦收成强劲。

美国农业部称，截至周日，美国春麦收割完成率为8%，冬麦收割完成率为93%。

CBOT-9月小麦期货 结算价报4.93-1/2美元，大跌5-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为120,294口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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