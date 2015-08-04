芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收涨，由新作11月合约领升

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透芝加哥8月4日 - 美国大豆期货周二多数收涨，交易商表示，因担心美国中西部部份地区天气乾燥，且在昨日指标11月大豆合约触及七周低位后有低吸买盘。
一些预报称本周美国中西部东部降水较少，可能为部份地区的作物带来压力，这些地区在本夏季稍早受到过多降雨影响。
豆粕合约<0#SM:>多数收高，但近月8月豆粕合约 下跌，连跌第二日。
豆油下跌，但留守在高于周一触及的数月低位的水准。
油价反弹为市场提供支撑。
CBOT称，无8月大豆和豆粕合约交割，8月豆油合约交割总计1,082口。
8月大豆期货合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳9.76美元。
11月大豆期货合约 收涨6-3/4美分，报9.42-1/4美元。
8月豆粕合约 收低0.7美元，报每短吨350.7美元。8月豆油合约 下跌0.02美分，报29.83美分。
今日CBOT大豆预估成交量为136,519口，豆粕为71,768口，豆油为82,012口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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