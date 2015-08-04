版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收涨，由新作11月合约领升

路透芝加哥8月4日 - 美国大豆期货周二多数收涨，交易商表示，因担心美国中西部部份地区天气乾燥，且在昨日指标11月大豆合约触及七周低位后有低吸买盘。

一些预报称本周美国中西部东部降水较少，可能为部份地区的作物带来压力，这些地区在本夏季稍早受到过多降雨影响。

豆粕合约<0#SM:>多数收高，但近月8月豆粕合约 下跌，连跌第二日。

豆油下跌，但留守在高于周一触及的数月低位的水准。

油价反弹为市场提供支撑。

CBOT称，无8月大豆和豆粕合约交割，8月豆油合约交割总计1,082口。

8月大豆期货合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳9.76美元。

11月大豆期货合约 收涨6-3/4美分，报9.42-1/4美元。

8月豆粕合约 收低0.7美元，报每短吨350.7美元。8月豆油合约 下跌0.02美分，报29.83美分。

今日CBOT大豆预估成交量为136,519口，豆粕为71,768口，豆油为82,012口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐