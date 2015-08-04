全球金市：金价因美元上涨而承压，铂金触及六年半低位

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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* 亚特兰大联储总裁洛克哈特支持在9月升息－华尔街日报
* 铂金和钯金下跌，因供应过多和中国需求疲弱
* 美元扩大升幅
路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周二从日内高位回落，因美元走高，且一美国联邦储备理事会(美联储/FED)具投票权的委员称他准备支持在9月升息。
铂金跌至六年半来最低，钯金降至2012年底来最低水准，因供应过剩和汽车催化剂需求疲弱。
金价从日内高位回落，此前华尔街日报报导，亚特兰大联储总裁洛克哈特表示经济若“严重恶化”才能让他不支持在9月升息。
“接近收市时，对(美联储)9月升息的消息使市场愈发紧张，进一步拖累金价，”LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill说。
1910 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,087.61美元，离7月24日触及的1,077美元不远，后者是2010年2月来最低。
美国12月期金Ccv1>收涨0.1%，报每盎司1,090.70美元。
美元兑一篮子主要货币 上涨0.4%。
本周主要数据将是周五出炉的美国非农就业报告。
汤森路透核心商品CRB指数 从周一触及的12年低位反弹。
铂金 跌至2009年2月来最低的每盎司940.50美元，钯金 降至约三年低位586.33美元。
现货银 涨0.3%，报每盎司14.52美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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