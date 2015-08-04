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市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 04:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.27%，Nasdaq指数下跌0.19%

路透纽约8月4日 - 美国股市周二收低，因投资者担心美国将很快升息，而苹果触及逾六个月最低水准。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌47.51点，或0.27%，至17,550.69点；标准普尔500指数 下跌4.72点，或0.22%，至2,093.32点；Nasdaq指数 下跌9.84点，或0.19%，至5,105.55点。(完)

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