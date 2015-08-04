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市场报道 | 2015年 8月 5日 星期三 04:20 BJT

美股盘后：迪士尼股价下挫1.4%，此前公布季度业绩

路透8月4日 - 迪士尼 周二在美股盘后交易中下挫1.4%，此前该公司公布了业绩。

迪士尼公布会计年度第三季每股收益1.45美元，营收为131亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S调查预估，迪士尼第三季每股收益为1.42美元，营收预估为132.3亿美元。(完)

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