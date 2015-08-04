美国股市：下跌，因苹果走低和担心美国将很快升息

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
* 美国国际集团(AIG)和Allstate下跌，昨日公布了业绩
* 亚特兰大联储总裁洛克哈特直指支持9月升息
* 迪士尼在盘后交易中下跌，First Solar暴涨
* 道指下跌0.27%，标普500指数下滑0.22%，Nasdaq指数下跌0.19%
路透8月4日 - 美国股市周二收低，连跌第三日，因投资者担心美国将很快升息，而苹果触及逾六个月最低水准。
苹果下挫3.21%，报114.64美元，跌穿其200日移动均线，这是交易商密切关注的关键技术水准。苹果对三大股指造成拖累最大。
交易商表示，担心中国经济放缓和对iPhones需求存在疑虑，导致苹果股价下挫。
“今日苹果拖累市场下跌，”RidgeWorth Investments资产配置部门董事及资深投资策略师Alan Gayle说，“但如果你看看板块的表现，大部份也下跌，除了材料板块。”
在华尔街日报报导，亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，9月可能是美联储升息的适当时机后，股市扩大跌幅。
道琼工业指数 收跌47.51点，或0.27%，至17,550.69点；标准普尔500指数 下跌4.72点，或0.22%，至2,093.32点；Nasdaq指数 下跌9.84点，或0.19%，至5,105.55点。
标普500指数10大类股中有八种下跌，公用事业指数 大跌1.64%，领跌大盘。
美联储曾表示，在看到美国经济持续复苏后，联储才会升息。
经济数据疲软，促使部份投资者认为美联储可能会等到12月才升息。在上周美联储举行政策会议后，投资者预计美联储可能在9月升息。
“市场从美联储官员的讲话中得到的信息不一致，似乎美联储不确定将在何时升息，”BMO Private Bank首席投资长Jack Ablin说。
在盘后交易中，工艺品网站Etsy 暴跌9%，迪士尼 挫跌1.4%，此前两家公司的季报不及市场预期。First Solar 公布好于预期的季报和财测，股价急升10%。
在常规交易时段，美国国际集团(AIG)下跌%，此前公司公布几乎所有分支的承保收入下降。房屋和汽车保险公司Allstate大跌10.15%，此前公司公布的盈利不及预期。
纽约证交所下跌股和上涨股的比率为1.23:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,414和1,376，比率为1.03:1。
有32只标普500指数成份股触及52周新高，26只触及新低；有91只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，127只触及新低。
根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约64亿股，低于之前五日成交均值70亿股。(完)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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