美国股市：下跌，因苹果走低和担心美国将很快升息

* 美国国际集团(AIG)和Allstate下跌，昨日公布了业绩

* 亚特兰大联储总裁洛克哈特直指支持9月升息

* 迪士尼在盘后交易中下跌，First Solar暴涨

* 道指下跌0.27%，标普500指数下滑0.22%，Nasdaq指数下跌0.19%

路透8月4日 - 美国股市周二收低，连跌第三日，因投资者担心美国将很快升息，而苹果触及逾六个月最低水准。

苹果下挫3.21%，报114.64美元，跌穿其200日移动均线，这是交易商密切关注的关键技术水准。苹果对三大股指造成拖累最大。

交易商表示，担心中国经济放缓和对iPhones需求存在疑虑，导致苹果股价下挫。

“今日苹果拖累市场下跌，”RidgeWorth Investments资产配置部门董事及资深投资策略师Alan Gayle说，“但如果你看看板块的表现，大部份也下跌，除了材料板块。”

在华尔街日报报导，亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，9月可能是美联储升息的适当时机后，股市扩大跌幅。

道琼工业指数 收跌47.51点，或0.27%，至17,550.69点；标准普尔500指数 下跌4.72点，或0.22%，至2,093.32点；Nasdaq指数 下跌9.84点，或0.19%，至5,105.55点。

标普500指数10大类股中有八种下跌，公用事业指数 大跌1.64%，领跌大盘。

美联储曾表示，在看到美国经济持续复苏后，联储才会升息。

经济数据疲软，促使部份投资者认为美联储可能会等到12月才升息。在上周美联储举行政策会议后，投资者预计美联储可能在9月升息。

“市场从美联储官员的讲话中得到的信息不一致，似乎美联储不确定将在何时升息，”BMO Private Bank首席投资长Jack Ablin说。

在盘后交易中，工艺品网站Etsy 暴跌9%，迪士尼 挫跌1.4%，此前两家公司的季报不及市场预期。First Solar 公布好于预期的季报和财测，股价急升10%。

在常规交易时段，美国国际集团(AIG)下跌%，此前公司公布几乎所有分支的承保收入下降。房屋和汽车保险公司Allstate大跌10.15%，此前公司公布的盈利不及预期。

纽约证交所下跌股和上涨股的比率为1.23:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,414和1,376，比率为1.03:1。

有32只标普500指数成份股触及52周新高，26只触及新低；有91只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，127只触及新低。