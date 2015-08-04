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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 06:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 78.87 +0.88 +1.13 1602444

京东 33.99 +1.07 +3.25 8670670

新浪 40.07 +1.12 +2.88 761608

搜狐 49.68 +2.14 +4.50 660156

网易 143.42 +4.58 +3.30 639913

百度 170.32 +1.18 +0.70 2618045

台湾

台湾积体电路 21.45 -0.27 -1.24 2446251

联电 1.77 -0.02 -1.12 268436

日月光 5.31 -0.25 -4.50 624276

硅品精密 5.44 -0.13 -2.33 1004546

和信超媒体 0.68 -0.01 -1.30 34069

友达 3.30 -0.08 -2.37 279505

中华电信 31.58 +0.52 +1.67 80701

台湾国际航电 41.01 -0.44 -1.06 2185763

香港

中国移动 63.68 -0.14 -0.22 253316

中国联通 13.71 -0.09 -0.65 116064

中国电信 55.00 +0.04 +0.07 9653

中芯国际 4.38 -0.02 -0.45 13392

电讯盈科 5.85 +0.05 +0.86 736

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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