《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月4日

标题新闻：汇丰本周已在全球投资银行部门裁员约100人--消息人士
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 78.87 +0.88 +1.13 1602444
京东 33.99 +1.07 +3.25 8670670
新浪 40.07 +1.12 +2.88 761608
搜狐 49.68 +2.14 +4.50 660156
网易 143.42 +4.58 +3.30 639913
百度 170.32 +1.18 +0.70 2618045
台湾
台湾积体电路 21.45 -0.27 -1.24 2446251
联电 1.77 -0.02 -1.12 268436
日月光 5.31 -0.25 -4.50 624276
硅品精密 5.44 -0.13 -2.33 1004546
和信超媒体 0.68 -0.01 -1.30 34069
友达 3.30 -0.08 -2.37 279505
中华电信 31.58 +0.52 +1.67 80701
台湾国际航电 41.01 -0.44 -1.06 2185763
香港
中国移动 63.68 -0.14 -0.22 253316
中国联通 13.71 -0.09 -0.65 116064
中国电信 55.00 +0.04 +0.07 9653
中芯国际 4.38 -0.02 -0.45 13392
电讯盈科 5.85 +0.05 +0.86 736
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。