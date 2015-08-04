美国利率：亚特兰大联储总裁称准备支持9月加息--华尔街日报

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透华盛顿8月4日 - 华尔街日报(WSJ)报导，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。
“我认为不加息的门槛很高，这是我的看法，”洛克哈特在周二刊出的报纸专访中表示。“经济形势需严重恶化，我才会反对加息。”
他的这番言论增强了9月加息的可能性。外界认为，在美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，洛克哈特算是中间派，他是今年具有投票权的五位地方联储总裁之一。
年初时他还担心就业市场状况，但到了5月初，他曾暗示9月可能加息。这次他对华尔街日报的讲话更加果断。
“9月会议还未召开，目前为止，我认为经济方面已经做好准备，这是做出调整的合适时机，”他说。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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