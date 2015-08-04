美国利率：亚特兰大联储总裁称准备支持9月加息--华尔街日报

路透华盛顿8月4日 - 华尔街日报(WSJ)报导，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。

“我认为不加息的门槛很高，这是我的看法，”洛克哈特在周二刊出的报纸专访中表示。“经济形势需严重恶化，我才会反对加息。”

他的这番言论增强了9月加息的可能性。外界认为，在美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)中，洛克哈特算是中间派，他是今年具有投票权的五位地方联储总裁之一。

年初时他还担心就业市场状况，但到了5月初，他曾暗示9月可能加息。这次他对华尔街日报的讲话更加果断。