美股业绩：迪士尼季度获利上升，但营收逊于预期拖累股价盘后下滑

“大家都习惯认为迪士尼每个季度的表现都会比预期高出很多，”Diedrich称。但整体而言，该公司当季的业绩还是“相当稳健的”。

迪斯尼主题公园截至6月27日第三财季的营业利润增长9%至9.22亿美元，因美国迪士尼乐园入场人次及游客人均消费均有增加。

该公司最大的业务迪士尼媒体网络(media networks)当季营业利润增长4%至23.8亿美元，因有线电视频道从付费电视分销商处获得更多费用收入。

迪士尼电影工作室业务当季获利4.72亿美元，高于上年同期的4.11亿美元，得益于电影《复仇者联盟2：奥创纪元》的大获成功。

该公司整体净利润攀升至24.8亿美元或每股盈余(EPS)1.45美元，上年同期为22.5亿美元或每股盈余1.28美元。当季营收由124.7亿美元增至131亿美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期迪士尼当季每股盈余1.42美元，营收132.3亿美元。