美股业绩：迪士尼季度获利上升，但营收逊于预期拖累股价盘后下滑

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
“大家都习惯认为迪士尼每个季度的表现都会比预期高出很多，”Diedrich称。但整体而言，该公司当季的业绩还是“相当稳健的”。
迪斯尼主题公园截至6月27日第三财季的营业利润增长9%至9.22亿美元，因美国迪士尼乐园入场人次及游客人均消费均有增加。
该公司最大的业务迪士尼媒体网络(media networks)当季营业利润增长4%至23.8亿美元，因有线电视频道从付费电视分销商处获得更多费用收入。
迪士尼电影工作室业务当季获利4.72亿美元，高于上年同期的4.11亿美元，得益于电影《复仇者联盟2：奥创纪元》的大获成功。
该公司整体净利润攀升至24.8亿美元或每股盈余(EPS)1.45美元，上年同期为22.5亿美元或每股盈余1.28美元。当季营收由124.7亿美元增至131亿美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期迪士尼当季每股盈余1.42美元，营收132.3亿美元。
迪士尼股价周二盘后下跌2.01%至119.25美元。该股今年以来累计涨29%，在道琼工业指数 30只成分股中表现最佳。(完) (编译 李婷仪/刘秀红；审校 王丽鑫/白云)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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