金砖国家：8月4日股汇市收盘纵览

路透8月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月4日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.25%，至893.11点。

中国股市：沪综指收升3.7%创近一个月最大单日涨幅，军工股领涨

中国汇市：人民币逆中间价微收升，年内扩波幅预期致期权波动率续升

香港股市：恒指基本收平，中国政府打击投机性卖空的举措提振市场

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巴西股市：下跌。巴西最大的非国有银行Itau Unibanco Holding SA重挫3%，此前该行公布季度贷款违约金额大于预期；其他银行股追随其跌势。巴西指标股指Bovespa指数 收跌0.16%至50,058.486点。

巴西汇市：拉美货币下跌，此前华尔街日报报导亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将支持9月升息。同时，巴西国内贪腐调查可能对经济造成影响的担忧，也打压雷亚尔下滑。雷亚尔 收报3.4622/42，上日收报3.4525/45。

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南非股市：上涨。Nedbank公布上半年获利强劲，带动大盘上涨，尽管Kumba Iron Ore股价挫至历史低点。Top-40指数 收涨1.73%至46,917.54点。大盘综合指数 涨1.57%至52,437.84点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，市场关注美国就业数据

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印度股市：收低，中止四日连涨，IT类股领跌，因为印度央行维持利率不变之后，投资人转趋谨慎。BSE指数 收跌0.41%至28,071.93点；NSE指数 跌0.31%至8,516.90点。

印度汇市：卢比兑美元 升至近两周高点，收报63.7450/63.7550，上日收报64.04/64.05。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.3%至837.430点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.44%至458.98点。