美国个股：苹果否认直接向消费者提供移动服务的报导

自苹果在2007年推出iPhone以来，包括美国电话电报公司 、德国电讯(Deutsche Telekom) 到中国移动 等运营商，一直是确保苹果成功进军手机业务的重要一环。

这些运营商购买大量苹果手机，然后通过与消费者签署长期合约，折价出售手机给消费者。因此，若苹果越过运营商直接向客户销售手机可能存在风险。

苹果最近公布，6月止当季销售4,800万部iPhone手机，营收达到314亿美元，相当于总营收的63%。

为了确保客户范围最大化，苹果一改之前在主要市场只与一家运营商签署独家销售协议的做法，而是与尽可能多的运营商合作。

去年，该公司启动自有品牌Apple SIM卡，让消费者可用iPad平板装置转换网络运营商间的服务，但目前还未适用在苹果的手机。美国和欧洲几个主要运营商系统都支援Apple SIM。

苹果股价周二在Nasdaq市场开盘一个半小时后一度跌4.4%，该公司否认该报导后股价持稳，终场仍收低3.2%至114.64美元。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪)