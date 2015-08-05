美国个股：苹果否认直接向消费者提供移动服务的报导

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
自苹果在2007年推出iPhone以来，包括美国电话电报公司 、德国电讯(Deutsche Telekom) 到中国移动 等运营商，一直是确保苹果成功进军手机业务的重要一环。
这些运营商购买大量苹果手机，然后通过与消费者签署长期合约，折价出售手机给消费者。因此，若苹果越过运营商直接向客户销售手机可能存在风险。
苹果最近公布，6月止当季销售4,800万部iPhone手机，营收达到314亿美元，相当于总营收的63%。
为了确保客户范围最大化，苹果一改之前在主要市场只与一家运营商签署独家销售协议的做法，而是与尽可能多的运营商合作。
去年，该公司启动自有品牌Apple SIM卡，让消费者可用iPad平板装置转换网络运营商间的服务，但目前还未适用在苹果的手机。美国和欧洲几个主要运营商系统都支援Apple SIM。
苹果股价周二在Nasdaq市场开盘一个半小时后一度跌4.4%，该公司否认该报导后股价持稳，终场仍收低3.2%至114.64美元。(完) (编译 张若琪/李爽 审校 王丽鑫/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”